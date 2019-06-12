Источник: постпреды стран ЕС решили продлить "крымские санкции"

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал на своем уровне решение о продлении пакета "крымских санкций", которое теперь направлено на окончательное утверждение Совета ЕС, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
"Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение Совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю. В повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия", - сообщил собеседник.
По его словам, окончательное завершение процедуры теперь за Советом ЕС.
Комитет постпредов отвечает за координацию и подготовку работы различных структур Совета, согласование документов, которые вносятся на утверждение Совета. Комитет постпредов, как вспомогательный орган, не является ни самостоятельным институтом ЕС, ни местом принятия решений.
Ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел запланировано на 17 июня.
В июне прошлого года ЕС продлил на год - до 23 июня 2019 года - ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Меры применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией Крыма и Севастополя. ЕС придерживается политики непризнания российского суверенитета над Крымом и Севастополем.