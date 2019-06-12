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РИА Новости
Культура

Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"

11:47
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© AP Photo / Wade Payne/Invision/APЛенни Кравиц
Ленни Кравиц
© AP Photo / Wade Payne/Invision/AP
СОЧИ, 12 июн - РИА Новости. Американский певец, лауреат премии Грэмми Ленни Кравиц выступит 15 июня на юбилейном 30-м кинофестивале "Кинотавр" в Сочи, сообщила пресс-служба киносмотра.
Концерт пройдет 15 июня в КЗ "Фестивальный". Выступление Кравица - один из сюрпризов, обещанных президентом кинофестиваля Александром Роднянским по случаю тридцатилетия киносмотра.
Режиссер Федор Бондарчук
Вчера, 17:35
Бондарчук назвал "Кинотавр" центром феминизма в России
Ленни Кравец - певец, мультиинструменталист, продюсер. Четыре раза получал премию Грэмми. Кравец снимался в кино, в частности, в фильмах "Голодные игры", "Дворецкий", "Сокровище".
"Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня‬.
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КультураКинотаврСочиРоссияСША
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