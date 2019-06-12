В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией

БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбуаэр заявила, выступая на конференции в Берлине, что нужно стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с РФ.
"Даже во времена холодной войны мы всегда поддерживали контакты с тогдашним СССР. Я считаю это правильным. С моей точки зрения, это совершенно не предосудительно, если премьер-министр - неважно, из какого политического лагеря, - также принимает участие в конференциях в России и встречается с российским президентом. Россия для нас слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать ее. Поэтому мы должны постоянно стремиться, сделать целью нашей политики сотрудничество и поддержание отношений, которые в идеальном случае могли бы опираться на отказ России от попыток дестабилизации своих ближайших соседей, а также ЕС в целом разными способами, чтобы компенсировать свою внутриполитическую слабость. Это также в наших интересах", - заявила она, трансляция конференции ведется на сайте газеты Die Welt.
Ранее президент России Владимир Путин провел 7 июня на полях Петербургского форума встречу с премьером немецкой земли Саксония Михаэлем Кречмером, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля. Перед участием в ПМЭФ Кречмер (ХДС) призвал к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой, об этом он заявил в интервью агентству dpa. Он также назвал Россию стратегическим партнером Германии в вопросах экономики и передачи технологий.