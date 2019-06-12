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РИА Новости

В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией

11:44
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© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбуаэр заявила, выступая на конференции в Берлине, что нужно стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с РФ.
"Даже во времена холодной войны мы всегда поддерживали контакты с тогдашним СССР. Я считаю это правильным. С моей точки зрения, это совершенно не предосудительно, если премьер-министр - неважно, из какого политического лагеря, -  также принимает участие в конференциях в России и встречается с российским президентом. Россия для нас слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать ее. Поэтому мы должны постоянно стремиться, сделать целью нашей политики сотрудничество и поддержание отношений, которые в идеальном случае могли бы опираться на отказ России от попыток дестабилизации своих ближайших соседей, а также ЕС в целом разными способами, чтобы компенсировать свою внутриполитическую слабость. Это также в наших интересах", - заявила она, трансляция конференции ведется на сайте газеты Die Welt.
Германский бундестаг в Берлине
7 мая, 12:32
Политолог оценил выдвинутые в Германии условия снятия санкций с России В бундестаге назвали условия снятия санкций с России. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов, западные страны предъявляют к России требования, которые стоило бы предъявлять Украине.
Ранее президент России Владимир Путин провел 7 июня на полях Петербургского форума встречу с премьером немецкой земли Саксония Михаэлем Кречмером, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля. Перед участием в ПМЭФ Кречмер (ХДС) призвал к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой, об этом он заявил в интервью агентству dpa. Он также назвал Россию стратегическим партнером Германии в вопросах экономики и передачи технологий.
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