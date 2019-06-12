В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией

БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбуаэр заявила, выступая на конференции в Берлине, что нужно стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с РФ.

В бундестаге назвали условия снятия санкций с России. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов, западные страны предъявляют к России требования, которые стоило бы предъявлять Украине.

Политолог оценил выдвинутые в Германии условия снятия санкций с России В бундестаге назвали условия снятия санкций с России. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов, западные страны предъявляют к России требования, которые стоило бы предъявлять Украине.

Ранее президент России Владимир Путин провел 7 июня на полях Петербургского форума встречу с премьером немецкой земли Саксония Михаэлем Кречмером, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля. Перед участием в ПМЭФ Кречмер (ХДС) призвал к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой, об этом он заявил в интервью агентству dpa. Он также назвал Россию стратегическим партнером Германии в вопросах экономики и передачи технологий.