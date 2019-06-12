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РИА Новости

Вручение государственных наград в Кремле. Прямая трансляция

Вчера, 12:00
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Президент Владимир Путин по традиции проводит церемонию вручения премий и торжественный прием в День России.
Ежегодно государственные премии присуждаются за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
В числе лауреатов — писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский, директор парка "Ксенозерский" Елена Шатковская, композитор Родион Щедрин, профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик Владислав Пустовойт, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, профессор Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава Владимир Харченко.
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Владимир ПутинОбщество
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