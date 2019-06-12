Вручение государственных наград в Кремле. Прямая трансляция

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Президент Владимир Путин по традиции проводит церемонию вручения премий и торжественный прием в День России.

Ежегодно государственные премии присуждаются за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.