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РИА Новости

В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом

11:30
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Претензии Киева на территории морского шельфа вокруг Крыма абсурдны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Крым является составной частью Российской Федерации, на территории которого распространяется исключительно российский суверенитет", — сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, после воссоединения полуострова с Россией изменились и границы континентального шельфа, с чем украинская сторона "должна смириться".

Иск Киева против Москвы

В Гааге 10-14 июня проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву.
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В частности, иск касается прав Киева на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия. Украина требует прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.
В понедельник посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач заявил на слушаниях, что претензии Киева несостоятельны и должны быть отклонены, так как они находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Он подчеркнул, что трибунал не вправе рассматривать вопросы внутренних вод и территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова.
В российском внешнеполитическом ведомстве также считают, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора о толковании или применении конвенции по морскому праву, а в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом".
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