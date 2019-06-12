В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Претензии Киева на территории морского шельфа вокруг Крыма абсурдны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Крым является составной частью Российской Федерации, на территории которого распространяется исключительно российский суверенитет", — сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, после воссоединения полуострова с Россией изменились и границы континентального шельфа, с чем украинская сторона "должна смириться".

Иск Киева против Москвы

В Гааге 10-14 июня проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву.

В частности, иск касается прав Киева на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия. Украина требует прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.

В понедельник посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач заявил на слушаниях, что претензии Киева несостоятельны и должны быть отклонены, так как они находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Он подчеркнул, что трибунал не вправе рассматривать вопросы внутренних вод и территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова.