МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России, отметив, что достижения столицы - это большой вклад в процветание страны.
День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.
"Дорогие москвичи, с Днем России! На протяжении многих веков столица - центр политической, экономической, научной и культурной жизни страны. Достижения Москвы - это огромный вклад в процветание России", - написал Собянин в Twitter.
Он также пожелал здоровья, добра, благополучия и новых успехов. "С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле!" - подчеркнул мэр столицы.