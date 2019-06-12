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РИА Новости

Собянин поздравил москвичей с Днем России

11:19
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России, отметив, что достижения столицы - это большой вклад в процветание страны.
День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.
"Дорогие москвичи, с Днем России! На протяжении многих веков столица - центр политической, экономической, научной и культурной жизни страны. Достижения Москвы - это огромный вклад в процветание России", - написал Собянин в Twitter.
Он также пожелал здоровья, добра, благополучия и новых успехов. "С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле!" - подчеркнул мэр столицы.
День России. Молодой праздник с большой историей
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День России. Молодой праздник с большой историейДвенадцатого июня отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. О том, как создавали Декларацию о государственном суверенитете страны, рассказал в эфире радио Sputnik народный депутат РСФСР Олег Румянцев.
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Сергей СобянинМоскваРоссияОбщество
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