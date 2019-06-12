Собянин поздравил москвичей с Днем России

День России. Молодой праздник с большой историей Двенадцатого июня отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. О том, как создавали Декларацию о государственном суверенитете страны, рассказал в эфире радио Sputnik народный депутат РСФСР Олег Румянцев.