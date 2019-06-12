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РИА Новости

СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими

11:15
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© REUTERS / Athit PerawongmethaАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки в столкновениях с демонстрантами, выступающими против поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета SouthChinaMorningPost.
Ранее сообщалось, что многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений.
По данным газеты, полиция применила перцовый газ против протестующих, которые пытались защититься с помощью зонтов, выкрикивая при этом лозунги.
Однако участников демонстрации перцовый газ не остановил, они попытались прорваться через металлические ограждения, полиция начала применять дубинки. Сообщается, что в сотрудников правоохранительных органов бросили несколько предметов.
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По данным издания, один из полицейских держит в руках плакат с надписью "Прекратите, или мы применим силу".
Ранее сообщалось, что по зашифрованным каналам связи протестующих звучали призывы к эскалации протеста, если к 15.00 по местному времени (10.00 мск) законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта. В сообщениях не исключались штурм здания законодательного органа, звучали призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.
В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию. На улицах появляется все больше плакатов с призывами к главе администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти в отставку и с требованиями немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.
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Китай выразил протест из-за заявлений США о протестах в Гонконге
Ранее стало известно, что законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло на неопределенное время заседание по рассмотрению поправок, первоначально намеченное на 11:00 (6.00 мск). До сих пор неизвестно, когда оно состоится.
Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Противники законопроекта обеспокоены, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
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