СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки в столкновениях с демонстрантами, выступающими против поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки в столкновениях с демонстрантами, выступающими против поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета SouthChinaMorningPost

Ранее сообщалось, что многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений.

По данным газеты, полиция применила перцовый газ против протестующих, которые пытались защититься с помощью зонтов, выкрикивая при этом лозунги.

Однако участников демонстрации перцовый газ не остановил, они попытались прорваться через металлические ограждения, полиция начала применять дубинки. Сообщается, что в сотрудников правоохранительных органов бросили несколько предметов.

По данным издания, один из полицейских держит в руках плакат с надписью "Прекратите, или мы применим силу".

Ранее сообщалось, что по зашифрованным каналам связи протестующих звучали призывы к эскалации протеста, если к 15.00 по местному времени (10.00 мск) законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта. В сообщениях не исключались штурм здания законодательного органа, звучали призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.

В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию. На улицах появляется все больше плакатов с призывами к главе администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти в отставку и с требованиями немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

Ранее стало известно, что законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло на неопределенное время заседание по рассмотрению поправок, первоначально намеченное на 11:00 (6.00 мск). До сих пор неизвестно, когда оно состоится.