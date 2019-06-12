В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии

ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Вашингтон продолжает оказывать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы помешать его усилиям по нормализации ситуации в стране, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с расширением американских санкций в отношении САР.
Вашингтон расширил санкции против Сирии. В список попали 13 юридических лиц из Сирии, Ливана и ОАЭ, а также три сирийских гражданина с одной фамилией. В списке санкций оказались, в частности, трейдинговая компания из ОАЭ ASM International Trading - все физлица, внесенные в список во вторник, связаны именно с ней. Также в списках санкций оказались торговые компании, производитель сахара из Хомса, холдинговая компания Aman из Сирии. Санкции направлены против сирийского бизнесмена Самера Фоза и принадлежащей ему компании.
"Это отражение прежней линии: то есть американцев не устраивает ситуация, когда законное правительство в Дамаске успешно ведет многоплановую работу по стабилизации обстановки, нормализации жизни и расширяет контроль над территорией страны в русле политики, которую мы поддерживаем, - то есть это сохранение территориальной целостности САР", - сказал Рябков.
По его словам, "американцы преследуют иные цели". "Они известны: помимо сохраняющейся установки на смену власти - у меня нет сомнений, что она остается - это сохранение предпосылок для фактического контроля Вашингтоном и его союзниками значительных сегментов сирийской территории в противоречии с принципом территориальной целостности", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
"Поэтому санкции - это один из инструментов оказания давления на Дамаск для того, чтобы затруднить Башару Асаду и его правительству продолжение этой работы и, в свою очередь, навязывать какие-то свои схемы в Сирии", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
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