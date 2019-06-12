В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии

ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Вашингтон продолжает оказывать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы помешать его усилиям по нормализации ситуации в стране, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с расширением американских санкций в отношении САР.

Вашингтон расширил санкции против Сирии. В список попали 13 юридических лиц из Сирии, Ливана и ОАЭ, а также три сирийских гражданина с одной фамилией. В списке санкций оказались, в частности, трейдинговая компания из ОАЭ ASM International Trading - все физлица, внесенные в список во вторник, связаны именно с ней. Также в списках санкций оказались торговые компании, производитель сахара из Хомса, холдинговая компания Aman из Сирии. Санкции направлены против сирийского бизнесмена Самера Фоза и принадлежащей ему компании.