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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады

11:03
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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный уверена, что Демпартия должна мирно передать власть, по ее словам, правящее большинство не хочет выводить людей на улицы и призывает всех к спокойствию.
"Мы не собираемся выводить людей на баррикады, и Соцпартия, и блок ACUM призвали сторонников к спокойствию. А у нас сейчас общие сторонники, настолько люди воодушевлены созданием парламентского большинства и нового правительства, что они не смотрят на разницу в политических взглядах, они хотят, чтобы это правительство уже начало работать", – сказала Гречаный в эфире местного телеканала Accent TV.
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По ее словам, должен состояться процесс мирной передачи власти.
"Мы не должны дойти до силовых методов, представители бывшего правительства должны понимать – надо мирно передать власть. Спокойно возвращайтесь в парламент, начинайте работать в качестве оппозиции, предлагайте свои законопроекты, я считаю, что в парламент нужно приходить, чтобы общими усилиями работать на благо страны и своего народа", - добавила спикер.
Президент Молдавии Игорь Додон
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииЗинаида ГречанаяМолдавияВ мире
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