Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады

"Мы не должны дойти до силовых методов, представители бывшего правительства должны понимать – надо мирно передать власть. Спокойно возвращайтесь в парламент, начинайте работать в качестве оппозиции, предлагайте свои законопроекты, я считаю, что в парламент нужно приходить, чтобы общими усилиями работать на благо страны и своего народа", - добавила спикер.