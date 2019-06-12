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РИА Новости

На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины

10:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Семилетний ребенок, испугавшийся лая собаки и выбежавший на дорогу, скончался после наезда машины Renault Duster в городе Березовский Свердловской области, сообщает управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло в понедельник в 19.00 (17.00 мск) на улице Чапаева, 3.
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"По предварительной информации, 42-летний водитель автомашины Renault Duster, двигаясь по улице Чапаева со стороны Березовского тракта в сторону улицы Смирнова, допустил наезд на пешехода, неожиданно выбежавшего на проезжую часть дороги из-за кустов, ограничивающих видимость, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате наезда семилетний мальчик-пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что ребенок со старшим братом пришел в гости к другу, но неожиданно для него залаяла собака, он испугался и выбежал на проезжую часть в неустановленном месте из-за кустов, из-за чего произошел наезд.
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Сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы на месте аварии произвели замеры, составили процессуальные документы. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.
В Свердловской области с начала года зарегистрированы уже 127 ДТП с участием детей, в результате шестеро детей погибли, 137 несовершеннолетних получили травмы, уточняет ГИБДД.
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