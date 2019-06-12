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РИА Новости

Названы регионы с самой высокой смертностью

10:51
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© РИА Новости / Евгений СамаринКардиограмма
Кардиограмма
© РИА Новости / Евгений Самарин
Кардиограмма. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В прошлом году самую высокую смертность зарегистрировали в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Так, в 2018 году в Москве умерли 122 тысячи человек.
Второе место занимает Московская область, где за год скончались 92 тысячи человек.
Затем идут Краснодарский край (67 тысяч), Санкт-Петербург (59,8 тысяч) и Свердловская область (58,5 тысяч).
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Наибольшая рождаемость зафиксирована в Москве — 132,1 тысячи человек. В пятерку лидеров входят Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.
По данным Росстата, всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллионов человек, умерло — 1,8 миллионов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году смертность выросла в 32 регионах.
В среднем смертность в стране составила 12,4 человека на тысячу населения.
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РосстатОбщество
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