В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, выразивших поддержку правительству Майи Санду, были отстранены от работы, сообщил в среду журналистам глава генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь.
Пынзарь был отправлен в отставку на первом заседании нового кабмина 10 июня, на его место назначен Георгий Балан. Несколько сотрудников полиции Национальной следственной инспекции накануне выступили с заявлением о поддержке нового парламента и правительства Санду.
"Генеральный инспекторат полиции начал служебное расследование в связи с декларациями этих полицейских, сразу после этого был принят приказ об их отстранении от должности. Я приехал сюда для выполнения положенных процедур, шесть полицейских были ознакомлены с приказом об отстранении и подписали его, квалификация их поступков будет дана позже", - заявил Пынзарь.
По словам одного из отстраненных полицейских Юрия Ташку, ночью в здание Национальной следственной инспекции прибыли сотрудники правоохранительных органов в масках, утром они встречали всех на входе. Пынзарь объяснил их присутствие тем, что в здании находится много документов, связанных с расследованиями, в том числе секретными.
Главу МВД Андрея Нэстасе, прибывшего на место событий, в здание не пустили. "Решением правительства Пынзарь был уволен с должности главы Генерального инспектората полиции, я призываю его подчиниться", - заявил он.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.