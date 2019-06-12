В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, выразивших поддержку правительству Майи Санду, были отстранены от работы, сообщил в среду журналистам глава генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь.

Пынзарь был отправлен в отставку на первом заседании нового кабмина 10 июня, на его место назначен Георгий Балан. Несколько сотрудников полиции Национальной следственной инспекции накануне выступили с заявлением о поддержке нового парламента и правительства Санду.

"Генеральный инспекторат полиции начал служебное расследование в связи с декларациями этих полицейских, сразу после этого был принят приказ об их отстранении от должности. Я приехал сюда для выполнения положенных процедур, шесть полицейских были ознакомлены с приказом об отстранении и подписали его, квалификация их поступков будет дана позже", - заявил Пынзарь.

По словам одного из отстраненных полицейских Юрия Ташку, ночью в здание Национальной следственной инспекции прибыли сотрудники правоохранительных органов в масках, утром они встречали всех на входе. Пынзарь объяснил их присутствие тем, что в здании находится много документов, связанных с расследованиями, в том числе секретными.

Главу МВД Андрея Нэстасе, прибывшего на место событий, в здание не пустили. "Решением правительства Пынзарь был уволен с должности главы Генерального инспектората полиции, я призываю его подчиниться", - заявил он.