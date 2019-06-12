В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Во вторник стало известно, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.