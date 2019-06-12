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РИА Новости

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

10:46
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе больницы.

"Он пока в реанимации, температура вечером 36,6 градуса, утром — 36,8", — рассказал собеседник агентства.

Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Во вторник стало известно, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.
Бари Алибасов
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