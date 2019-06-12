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РИА Новости

Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков

10:39
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Встречу с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге по вопросам стратегической стабильности можно рассматривать в контексте возможной подготовки контакта лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке, но конкретики по нему и намерениям американской стороны пока нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Нынешние консультации Рябкова и Томпсон - вторые с начала года и первые с момента заявления США о начале процедуры выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что основной темой пражских переговоров станет судьба ДСНВ, а также ситуация вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытания (ДВЗЯИ) и ряд других аспектов темы стратегической стабильности.
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По словам Рябкова, если следовать "тем пониманиям, которые были достигнуты в ходе пребывания (госсекретаря США Майка – ред.) Помпео в Сочи, то, конечно, этот контакт можно рассматривать в свете саммита "группы двадцати" в Осаке и нахождения там лидеров наших государств".
"Но несмотря на то, что прошло уже довольно много времени после пребывания госсекретаря в России, никакой ясности у нас относительно намерения американской стороны применительно к этим встречам нет", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
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Дональд ТрампМИД РФСергей РябковВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
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