Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков

ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Встречу с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге по вопросам стратегической стабильности можно рассматривать в контексте возможной подготовки контакта лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке, но конкретики по нему и намерениям американской стороны пока нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Нынешние консультации Рябкова и Томпсон - вторые с начала года и первые с момента заявления США о начале процедуры выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что основной темой пражских переговоров станет судьба ДСНВ, а также ситуация вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытания (ДВЗЯИ) и ряд других аспектов темы стратегической стабильности.

По словам Рябкова, если следовать "тем пониманиям, которые были достигнуты в ходе пребывания (госсекретаря США Майка – ред.) Помпео в Сочи, то, конечно, этот контакт можно рассматривать в свете саммита "группы двадцати" в Осаке и нахождения там лидеров наших государств".