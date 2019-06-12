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РИА Новости

В Индии предупредили о приближении мощного циклона

10:24
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главный министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани рекомендовал туристам отказаться от посещения некоторых районов на западе страны в связи с приближением мощного циклона "Вайю", сообщает местная газета Business Standard.
"Я прошу туристов, посещающих Гуджарат и направляющихся в Дварку, Сомнатх, Сасан и Кач, днем 12 июня перебраться в более безопасные районы, чтобы не пострадать из-за циклона", - заявил министр, выступая на пресс-конференции, посвященной приближающемуся циклону.
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Ранее сообщалось, что в преддверии циклона власти намерены эвакуировать порядка 300 тысяч жителей прибрежных районов. Метеорологический департамент Индии, в свою очередь, информирует, что "Вайю" сформировался в Аравийском море и стремительно движется к западному побережью южноазиатской страны. Скорость ветра в нем достигает порядка 135 километров в час. Циклон несет с собой обильные дожди, из-за чего силы ВМС, а также экстренные службы Гуджарата и соседних штатов приведены в состояние повышенной готовности.
В начале мая текущего года жертвами другого циклона, "Фани", обрушившегося на прибрежный индийский штат Орисса, стали свыше 60 человек. Он принес с тобой сильнейшие ливни и ураганный ветер, скорость которого достигала 200 километров в час.
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