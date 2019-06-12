Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю отмечаемого 12 июня Дня России, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет Вам, правительству и народу дружественной РФ от имени правительства и народа КНДР", - говорится в телеграмме Ким Чен Ына.
Лидер КНДР также подчеркнул, что "стойкий и трудолюбивый российский народ" под руководством Владимира Путина "отважно справляется с различными вызовами и лишениями и добивается больших успехов в построении сильной и процветающей России, что вызывает искреннюю радость".
День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.