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РИА Новости

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

10:14
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи. Архивное фото
ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю отмечаемого 12 июня Дня России, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет Вам, правительству и народу дружественной РФ от имени правительства и народа КНДР", - говорится в телеграмме Ким Чен Ына.
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Лидер КНДР также подчеркнул, что "стойкий и трудолюбивый российский народ" под руководством Владимира Путина "отважно справляется с различными вызовами и лишениями и добивается больших успехов в построении сильной и процветающей России, что вызывает искреннюю радость".
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Ким Чен ЫнВладимир ПутинКНДРРоссияВ мире
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