Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T10:18Z
https://ria.ru/20190612/1555507016.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414253_0:202:3065:1926_1036x0_80_0_0_7255360e2b9c4427aec25c921e791fe9.jpg
РИА Новости

В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 "на ногах"

10:04
1333
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Вашингтон, несмотря на публичные заявления, пока не направил четких сигналов Москве о возможности, формате и дате встречи лидеров США и РФ на полях саммита "двадцатки" в Осаке, если конкретики так и не последует, то контакт гипотетически может состояться, но, скорее всего, "на ногах", сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
3 июня, 12:07
Песков отметил важность встреч Путина и Трампа
"Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей. Но контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия", - сказал Рябков, комментируя слова Болтона.
"С американской стороны пока не было никаких импульсов на этот счет", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне
18 мая, 08:00
Трамп остановил "драконовские" санкции против России ради встречи с Путиным
По словам Рябкова, именно поэтому российская сторона пока "вообще не конкретизирует модальности подобного контакта". "Поскольку в принципе впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом, нужно ли это делать с участием членов делегаций, в какой день и так далее", - добавил замглавы МИД РФ.
"Но мы продолжаем ориентироваться на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, "на ногах". Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
1410014
Обсудить 4
Джон БолтонДональд ТрампМИД РФВладимир ПутинОсака (город)РоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Логотип компании Газпром
Представитель Зеленского призвал "Газпром" исполнять решение арбитража
РИА
Новости
Работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р в монтажно-испытательном корпусе
Американские ученые попрощались с российским телескопом "Спектр-Р"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Источник назвал цель визита Абэ в Иран
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Лента
новостей
Логотип компании Huawei. Архивное фото
Эксперт: Google осознает, чем грозит самостоятельное развитие Huawei
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
Бари Алибасов
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Источник: Элладская церковь не признала автокефалию "новой церкви" Украины
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Архивное фото
В Крыму назвали условие для диалога с комиссаром СЕ по правам человека
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"
11:44В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
11:31Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
11:30В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
11:30В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
11:19Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:15СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
11:11В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
11:09На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
11:05Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
11:03Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
10:55На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
10:51Названы регионы с самой высокой смертностью
10:48В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
10:46В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
10:39Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
10:31Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
10:24В Индии предупредили о приближении мощного циклона
10:22Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния