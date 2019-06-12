В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 "на ногах"

ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Вашингтон, несмотря на публичные заявления, пока не направил четких сигналов Москве о возможности, формате и дате встречи лидеров США и РФ на полях саммита "двадцатки" в Осаке, если конкретики так и не последует, то контакт гипотетически может состояться, но, скорее всего, "на ногах", сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
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"Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей. Но контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия", - сказал Рябков, комментируя слова Болтона.
"С американской стороны пока не было никаких импульсов на этот счет", - подчеркнул он.
По словам Рябкова, именно поэтому российская сторона пока "вообще не конкретизирует модальности подобного контакта". "Поскольку в принципе впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом, нужно ли это делать с участием членов делегаций, в какой день и так далее", - добавил замглавы МИД РФ.
"Но мы продолжаем ориентироваться на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, "на ногах". Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.