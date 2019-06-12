В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 "на ногах"

"Но мы продолжаем ориентироваться на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, "на ногах". Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.