Умер актер из сериала "Санта-Барбара" Джим МакМуллан

В 1992 году актер снимался в телесериале "Санта-Барбара".

Он также играл в известных сериалах "Спасатели Малибу", "Команда "А", "Даллас", "Молодые и дерзкие", "Секретный агент Макгайвер", а также фильмах "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" и "Скоростной спуск".