На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 4,5 километра

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июн — РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН) сообщали, что уровень активности на вулкане Шивелуч нарастает с начала этого года.

"В среду на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видеоданным, его высота составила до 4,5 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился на 15 километров в северо-западном направлении от исполина", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вместе с тем, вулкану присвоен превышенный "оранжевый" код авиационной опасности.