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РИА Новости

Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику, пишут СМИ

09:35
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© РИА Новости / Антон Стеков / Перейти в фотобанкВыступление группы Rammstein
Выступление группы Rammstein
© РИА Новости / Антон Стеков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату, сообщает Bild.
Инцидент произошел в баре одного из отелей Мюнхена, где певец с друзьями отдыхал после концерта. К Линдеманну подошел поклонник и попросил сфотографироваться с ним.
После отказа мужчина начал оскорблять подругу музыканта Лану. Линдеманн потребовал извиниться перед женщиной, но тот отказался. Тогда солист Rammstein ударил фаната в лицо и тот упал на пол. Сотрудники отеля вызвали полицию.
По предварительным данным, у фаната диагностировали перелом челюсти. Линдеманн пока не комментировал инцидент.
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