Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату, сообщает Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату, сообщает Bild

Инцидент произошел в баре одного из отелей Мюнхена, где певец с друзьями отдыхал после концерта. К Линдеманну подошел поклонник и попросил сфотографироваться с ним.

После отказа мужчина начал оскорблять подругу музыканта Лану. Линдеманн потребовал извиниться перед женщиной, но тот отказался. Тогда солист Rammstein ударил фаната в лицо и тот упал на пол. Сотрудники отеля вызвали полицию.