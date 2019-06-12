Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату, сообщает Bild.
Инцидент произошел в баре одного из отелей Мюнхена, где певец с друзьями отдыхал после концерта. К Линдеманну подошел поклонник и попросил сфотографироваться с ним.
После отказа мужчина начал оскорблять подругу музыканта Лану. Линдеманн потребовал извиниться перед женщиной, но тот отказался. Тогда солист Rammstein ударил фаната в лицо и тот упал на пол. Сотрудники отеля вызвали полицию.
По предварительным данным, у фаната диагностировали перелом челюсти. Линдеманн пока не комментировал инцидент.
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