Выборы в Казахстане прошли по демократическим нормам, заявил Токаев

НУР-СУЛТАН, 12 июн - РИА Новости. Выборы в Казахстане прошли в соответствии с демократическими требованиями, заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Я хочу поблагодарить весь народ Казахстана за оказанное мне огромное доверие и поддержку. Эти выборы прошли в соответствии с демократическими требованиями, на предвыборной площадке была возможность реальной конкуренции. Участвовали представители всех политических сил. Это были честные выборы, где соревновались политические программы", - сказал Токаев в ходе инаугурации.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей.