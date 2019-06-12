Выборы в Казахстане прошли по демократическим нормам, заявил Токаев

"Я хочу поблагодарить весь народ Казахстана за оказанное мне огромное доверие и поддержку. Эти выборы прошли в соответствии с демократическими требованиями, на предвыборной площадке была возможность реальной конкуренции. Участвовали представители всех политических сил. Это были честные выборы, где соревновались политические программы", - сказал Токаев в ходе инаугурации.