В Гонконге проходит многотысячная акция протеста

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений, пишет газета Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений, пишет газета South China Morning Post

Согласно данным газеты, по зашифрованным каналам связи протестующих звучат призывы к эскалации протеста, если к 15.00 по местному времени (10.00 мск) законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта. Отмечается, что в сообщении не исключается штурм здания законодательного органа. Также звучат призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.

It’s #OccupyHK all over again

- bear in mind it’s just Wednesday morning, not weekend. And the average age of protesters is like 23. #extraditionbill @SCMPNews pic.twitter.com/InriluaOTf — Jeffie Lam (@jeffielam) 12 июня 2019 г.

В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию. На улицах появляется все больше плакатов с призывами к главе администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти в отставку и с требованиями немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, у полиции нет планов разгонять демонстрантов. Сообщений о столкновениях к настоящему моменту не поступало.

Ранее стало известно, что законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло на неопределенное время заседание по рассмотрению поправок, первоначально намеченное на 11:00 (6.00 мск). До сих пор неизвестно, когда оно состоится.