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РИА Новости

В Гонконге проходит многотысячная акция протеста

09:15
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений, пишет газета South China Morning Post.
Согласно данным газеты, по зашифрованным каналам связи протестующих звучат призывы к эскалации протеста, если к 15.00 по местному времени (10.00 мск) законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта. Отмечается, что в сообщении не исключается штурм здания законодательного органа. Также звучат призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.
В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию. На улицах появляется все больше плакатов с призывами к главе администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти в отставку и с требованиями немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.
Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, у полиции нет планов разгонять демонстрантов. Сообщений о столкновениях к настоящему моменту не поступало.
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Ранее стало известно, что законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло на неопределенное время заседание по рассмотрению поправок, первоначально намеченное на 11:00 (6.00 мск). До сих пор неизвестно, когда оно состоится.
Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Противники законопроекта обеспокоены, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
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