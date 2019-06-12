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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Источник: Элладская церковь не признала автокефалию "новой церкви" Украины

09:07
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© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним. Архивное фото
АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Присутствие архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима на вечерней молитве вместе с главой "новой церкви" Украины Епифанием в Константинопольской патриархии не означает признания автокефалии неканонической структуры, заявил РИА Новости источник в афинской архиепископии.
Иероним в понедельник прибыл в резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея в связи с его предстоящим тезоименитством. Архиепископа сопровождали несколько митрополитов. Во второй половине дня в монастыре "Живоносный источник" прошла великая вечерня в честь святых апостолов Варфоломея и Варнавы. На ней были Иероним и Епифаний, они сидели рядом, а после службы Епифаний подарил памятный подарок со своей интронизации – архиерейскую панагию. В СМИ появилось множество совместных фотографий архиепископа и Епифания. Вечером в понедельник Иероним вернулся в Афины и не остался на празднование именин патриарха.
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Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
"Ни в коем случае нельзя считать признанием автокефалии присутствие архиепископа Иеронима на молитве вместе с Епифанием", - сказал источник в архиепископии на просьбу прокомментировать, как можно расценивать это.
"Блаженнейший поехал поздравить патриарха Варфоломея с именинами. Для нас Константинопольская церковь всегда являлась и является материнской церковью", - сказал собеседник агентства. По его словам, архиепископ Афинский Иероним "не ожидал, что там будет Епифаний".
"Мы очень деликатно относимся к этой теме автокефалии. В марте мы не стали обсуждать ее на Синоде, решили вынести на Архиерейский Синод", - сказал он. "Здесь нужно соблюсти равновесие", - сказал собеседник агентства. На сайте Элладской православной церкви информация о поездке в Константинопольский патриархат не публиковалась.
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До сих пор ни одна православная церковь не признала "новую церковь" Украины. Константинопольский патриархат пытается добиться ее признания от Иеронима.
На Украине в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине, была создана "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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