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РИА Новости

Севастополь готов официально пригласить комиссара СЕ по правам человека

08:46
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Затопленным кораблям в Севастополе
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что парламент региона после консультаций с МИД России готов официально пригласить комиссара СЕ по правам человека Дуню Миятович посетить город.
Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что Миятович посетит Крым 7-11 октября. Миятович позднее заявила, что собирается посетить Крым, но ее визит "еще предстоит подтвердить", так как есть много вопросов, которые нужно уточнить.
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"В таких случаях мы согласовываем с МИД России, мы неоднократно приглашали гостей - из западной Европы в том числе, и мы, безусловно, готовы сделать это", - сказала Алтабаева.
Возможность визита комиссара Совета Европы по правам человека в Севастополь приветствуется в городе, отметила Алтабаева.
"Для этого будут созданы все условия, чтобы он (комиссар СЕ - ред.) смог ознакомиться с тем, как мы живем, и узнал искреннее мнение горожан, севастопольцев о факте возвращения Севастополя, Крыма в состав России. Это был бы очень правильный шаг. Правильно, если он будет предпринят", - сказала Алтабаева.
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