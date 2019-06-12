Севастополь готов официально пригласить комиссара СЕ по правам человека

"Для этого будут созданы все условия, чтобы он (комиссар СЕ - ред.) смог ознакомиться с тем, как мы живем, и узнал искреннее мнение горожан, севастопольцев о факте возвращения Севастополя, Крыма в состав России. Это был бы очень правильный шаг. Правильно, если он будет предпринят", - сказала Алтабаева.