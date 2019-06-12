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РИА Новости

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

08:22
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, выразив уверенность, что совместная работа по углублению интеграции стран поможет приумножить традиции дружбы Минска и Москвы, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - говорится в поздравлении.
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По мнению Лукашенко, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории РФ - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Белорусский президент отметил, что, твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась "впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене".
Глава белорусского государства полагает, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия.
По данным пресс-службы, Лукашенко также направил поздравления премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.
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