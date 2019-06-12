Президент Киргизии поздравил Путина с Днем России

БИШКЕК, 12 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил российского коллегу Владимира Путина с Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России , сообщает в среду пресс-служба киргизского лидера.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника — Дня России", - приводит слова Жээнбекова его пресс-служба.

По мнению киргизского лидера, сегодня РФ "является примером стабильного социально-экономического и общественно-политического развития и последовательного упрочения авторитета страны на мировой арене".

"Глубоко признателен за ваш вклад в углубление и расширение киргизско-российского сотрудничества. Ваше личное участие придало новый импульс качественному наполнению наших двусторонних отношений и укрепило дух союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что проверенное временем киргизско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться на благо наших народов", - отметил в поздравлении глава Киргизии.