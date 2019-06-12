Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T07:41Z
https://ria.ru/20190612/1555505518.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153205/49/1532054944_0:95:2702:1615_1036x0_80_0_0_52b4826fb08b3d56ed5e61e60fa875bb.jpg
РИА Новости

Президент Киргизии поздравил Путина с Днем России

07:41
496
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 12 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, сообщает в среду пресс-служба киргизского лидера.
"Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника — Дня России", - приводит слова Жээнбекова его пресс-служба.
Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Вчера, 17:46
Названы города с лучшими уличными фестивалями в День России
По мнению киргизского лидера, сегодня РФ "является примером стабильного социально-экономического и общественно-политического развития и последовательного упрочения авторитета страны на мировой арене".
"Глубоко признателен за ваш вклад в углубление и расширение киргизско-российского сотрудничества. Ваше личное участие придало новый импульс качественному наполнению наших двусторонних отношений и укрепило дух союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что проверенное временем киргизско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться на благо наших народов", - отметил в поздравлении глава Киргизии.
Жээнбеков также пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу России — мира и процветания, сообщили в пресс-службе.
Участники празднования Дня России на Красной площади. 12 июня 2018
05:45
Как отметить День России: стритбол, самовары и променад Екатерины II
1000104
Обсудить 0
Сооронбай ЖээнбековДень РоссииВладимир ПутинРоссияКиргизияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
РИА
Новости
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Архивное фото
В Крыму назвали условие для диалога с комиссаром СЕ по правам человека
Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото
Российские власти обсуждают создание электронных судей
Армен Саркисян
Президент Армении уверен в укреплении отношений с Россией
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 "на ногах"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин поздравил москвичей с Днем России
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Власть обязана слышать запросы народа, заявил Токаев
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев поздравил жителей страны с Днем России
Кадр из сериала Человек на шесть миллионов долларов
Умер актер из сериала "Санта-Барбара" Джим МакМуллан
ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
"Квантовый скачок": National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Логотип компании Huawei. Архивное фото
Эксперт: Google осознает, чем грозит самостоятельное развитие Huawei
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Патрушев прокомментировал вопрос причастности спецслужб к делу Голунова
11:47Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"
11:44В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
11:31Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
11:30В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
11:30В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
11:19Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:15СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
11:11В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
11:09На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
11:05Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
11:03Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
10:55На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
10:51Названы регионы с самой высокой смертностью
10:48В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
10:46В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
10:39Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
10:31Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
10:24В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Лента новостейМолния