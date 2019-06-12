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РИА Новости

В Крыму назвали условие для диалога с комиссаром СЕ по правам человека

07:36
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© OSCE/Alexander KimКомиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Архивное фото
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Архивное фото
© OSCE/Alexander Kim
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Крым открыт для встречи и диалога с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, но только при условии, что ее выводы после поездки будут объективны и непредвзяты, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что Миятович посетит Крым 7-11 октября. Миятович также заявила, что собирается посетить Крым, но ее визит "еще предстоит подтвердить", так как есть много вопросов, которые нужно уточнить.
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"Если комиссар Совета Европы приедет в Крым официально, согласовав свой визит с МИД РФ, то мы будем только это приветствовать. Пусть приезжает и посмотрит. Крымчане открыты для встречи и диалога. Но есть одно условие - выводы по итогам визита комиссаром должны быть сделаны объективные и непредвзятые, которые соответствуют реальной ситуации в Крыму", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, комиссар во время визита сможет ознакомиться со всеми аспектам жизни крымчан.

Нам скрывать нечего. У нас все открыто.

Ефим Фикс
Первый вице-спикер крымского парламента
Во вторник глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе рассказал, что Миятович во время визита в Крым получит исчерпывающую информацию о жизни полуострова.
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Ефим ФиксДунья МиятовичСовет ЕвропыКрымРоссияВ мире
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