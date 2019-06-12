В Крыму назвали условие для диалога с комиссаром СЕ по правам человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Крым открыт для встречи и диалога с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, но только при условии, что ее выводы после поездки будут объективны и непредвзяты, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что Миятович посетит Крым 7-11 октября. Миятович также заявила, что собирается посетить Крым, но ее визит "еще предстоит подтвердить", так как есть много вопросов, которые нужно уточнить.

"Если комиссар Совета Европы приедет в Крым официально, согласовав свой визит с МИД РФ, то мы будем только это приветствовать. Пусть приезжает и посмотрит. Крымчане открыты для встречи и диалога. Но есть одно условие - выводы по итогам визита комиссаром должны быть сделаны объективные и непредвзятые, которые соответствуют реальной ситуации в Крыму", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, комиссар во время визита сможет ознакомиться со всеми аспектам жизни крымчан.

Нам скрывать нечего. У нас все открыто. Ефим Фикс Первый вице-спикер крымского парламента Первый вице-спикер крымского парламента