Власти Гонконга просят госслужащих пока не приезжать в здание правительства

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Гонконга уведомили госслужащих о том, что дороги у центрального здания правительства специального административного района перегорожены, и рекомендовали им пока не приезжать.

Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении должны быть рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города.

"Поскольку ведущие к центральному зданию правительства дороги перегорожены, а полиция предприняла транспортные меры, все входы в центральное здание правительства закрыты до дальнейших распоряжений. Всех сотрудников просим не приезжать в центральный офис ", - говорится в пресс-релизе правительства специального административного района Гонконг.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга выведут на улицы более 5 тысяч сотрудников полиции для обеспечения безопасности и порядка в связи с готовящимися новыми демонстрациями, однако со стороны правоохранительных органов на этот счет не поступало никаких сообщений.

Более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге 9 июня в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом района, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.