Власти Гонконга просят госслужащих пока не приезжать в здание правительства

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Гонконга уведомили госслужащих о том, что дороги у центрального здания правительства специального административного района перегорожены, и рекомендовали им пока не приезжать.
Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении должны быть рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города.
"Поскольку ведущие к центральному зданию правительства дороги перегорожены, а полиция предприняла транспортные меры, все входы в центральное здание правительства закрыты до дальнейших распоряжений. Всех сотрудников просим не приезжать в центральный офис ", - говорится в пресс-релизе правительства специального административного района Гонконг.
Ранее сообщалось, что власти Гонконга выведут на улицы более 5 тысяч сотрудников полиции для обеспечения безопасности и порядка в связи с готовящимися новыми демонстрациями, однако со стороны правоохранительных органов на этот счет не поступало никаких сообщений.
Вчера, 14:59Новый закон об экстрадиции: благо Гонконга или "смерть автономного статуса"В Гонконге сотни тысяч жителей недовольны возможным изменением порядка экстрадиции подозреваемых и преступников. Оппозиция считает, что Китай теперь сможет заставить замолчать диссидентов. Власти говорят лишь о модернизации законодательства. Кто прав?
Более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге 9 июня в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом района, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Противники законопроекта выражают обеспокоенность, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.