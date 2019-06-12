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РИА Новости

Власти Гонконга просят госслужащих пока не приезжать в здание правительства

06:25
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Гонконга уведомили госслужащих о том, что дороги у центрального здания правительства специального административного района перегорожены, и рекомендовали им пока не приезжать.
Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении должны быть рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города.
"Поскольку ведущие к центральному зданию правительства дороги перегорожены, а полиция предприняла транспортные меры, все входы в центральное здание правительства закрыты до дальнейших распоряжений. Всех сотрудников просим не приезжать в центральный офис ", - говорится в пресс-релизе правительства специального административного района Гонконг.
Ранее сообщалось, что власти Гонконга выведут на улицы более 5 тысяч сотрудников полиции для обеспечения безопасности и порядка в связи с готовящимися новыми демонстрациями, однако со стороны правоохранительных органов на этот счет не поступало никаких сообщений.
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Более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге 9 июня в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом района, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Противники законопроекта выражают обеспокоенность, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
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