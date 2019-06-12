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РИА Новости

В Красноярском крае пожарный поезд помогает тушить горящий склад леса

05:52
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КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Пожарный поезд подключился к тушению крупного пожара на территории промбазы в Богучанском районе Красноярского края, где загорелся штабель леса, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС России.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что штабель леса загорелся на площади 20 тысяч квадратных метров в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края. Была угроза перехода огня на близлежащий поселок. В 00.30 мск пожар локализовали по всей площади.
"Прибыл пожарный поезд, идет тушение пожара. Предварительная причина пожара устанавливается. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
К тушению пожара привлекались 40 человек и 19 единиц техники.
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