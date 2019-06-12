"Квантовый скачок": National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Американский журнал Американский журнал National Interest восхитился новым российским пистолетом Лебедева ПЛ-15, назвав его "квантовым скачком".

Издание отмечает, что ПЛ-15 значительно превосходит свои аналоги, в частности, пистолет Макарова, и уже стал большим шагом вперед по сравнению с существующими аналогами.

National Interest выделяет, что в ПЛ-15 объединены лучшие качества российских и зарубежных пистолетов. Главным преимуществом называется его автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом, а также ударно-спусковой механизм двойного действия.

Помимо этого, большое внимание уделено возможности более длительного использования пистолета (не менее 10 тысяч выстрелов), а также легкости конструкции за счет рамы из алюминиевого сплава.

Издание полагает, что новые пистолеты в первую очередь будут использоваться в армейских спецподразделениях и станут достойной заменой "Глоку".