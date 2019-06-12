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РИА Новости

"Квантовый скачок": National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

05:46
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© Vitaly V. Kuzmin ПЛ-15, представленный на военном форуме "Армия-2016"
ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
© Vitaly V. Kuzmin
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Американский журнал National Interest восхитился новым российским пистолетом Лебедева ПЛ-15, назвав его "квантовым скачком".
Издание отмечает, что ПЛ-15 значительно превосходит свои аналоги, в частности, пистолет Макарова, и уже стал большим шагом вперед по сравнению с существующими аналогами.
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National Interest выделяет, что в ПЛ-15 объединены лучшие качества российских и зарубежных пистолетов. Главным преимуществом называется его автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом, а также ударно-спусковой механизм двойного действия.
Помимо этого, большое внимание уделено возможности более длительного использования пистолета (не менее 10 тысяч выстрелов), а также легкости конструкции за счет рамы из алюминиевого сплава.
Издание полагает, что новые пистолеты в первую очередь будут использоваться в армейских спецподразделениях и станут достойной заменой "Глоку".
Пистолет ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола – 127 миллиметров), ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки – 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.
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В мире
Популярные комментарии
А еще на западе всяких суперменов полно - куда уж тут немытой России! До железного человека явно не допрыгнет, не говоря про "Глок". Я за Вас рад - ржите-немогите дальше!)
12 июня, 09:02
Дмитрий
3260000
Ржу нимагу 🤣 Квантовый скачек блохи. У ПМ ствол после 8 тыс. выстрелов можно выкидыват. 10 тыс. это конечно скачек. А как насчет 300 тыс у Глока? Допрыгнем?
12 июня, 07:31
Серый Wolf
4000029
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