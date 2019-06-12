В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.

В южных регионах Китая ежегодно в начале лета начинаются наводнения, в то время как в северных наступает период засухи. Власти проводят в затопленных районах массовую эвакуацию, однако избежать несчастных случаев не удается.

"По состоянию на 10 июня, в большинстве провинций страны зарегистрированы паводки, сильнее остальных пострадали южные районы - Гуанси-Чжуанский автономный район, провинция Цзянси, Фуцзянь и Гуандун. По всей стране в зоне бедствия из-за наводнений оказались 6,75 миллиона человек, что на 48% меньше, чем среднее значение последних пяти лет, которое составляет 12,8 миллиона человек. Прямой экономический ущерб к настоящему моменту составил 10 миллиардов юаней (около 1,5 миллиарда долларов), что на 41% меньше среднего показателя последних пяти лет", - сообщил Е Цзяньчунь.

По его словам, "из-за стихийных бедствий погибли или пропали без вести 83 человека, что на 18% меньше среднестатистических показателей последних пяти лет".

Наводнения принесли значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, к настоящему моменту площадь затопленных сельскохозяйственных земель превысила 623 тысячи гектаров, тем не менее это на 32% меньше среднего показателя последних пяти лет. Разрушены более 15 тысяч зданий.