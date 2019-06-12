Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T05:33Z
https://ria.ru/20190612/1555505020.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году

05:33
421
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.
В южных регионах Китая ежегодно в начале лета начинаются наводнения, в то время как в северных наступает период засухи. Власти проводят в затопленных районах массовую эвакуацию, однако избежать несчастных случаев не удается.
Дым и пламя после взрыва на заводе пестицидов Цзянсу Тяньцзяи в провинции Цзянсу, Китай. 22 марта 2019
23 марта, 06:13
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
"По состоянию на 10 июня, в большинстве провинций страны зарегистрированы паводки, сильнее остальных пострадали южные районы - Гуанси-Чжуанский автономный район, провинция Цзянси, Фуцзянь и Гуандун. По всей стране в зоне бедствия из-за наводнений оказались 6,75 миллиона человек, что на 48% меньше, чем среднее значение последних пяти лет, которое составляет 12,8 миллиона человек. Прямой экономический ущерб к настоящему моменту составил 10 миллиардов юаней (около 1,5 миллиарда долларов), что на 41% меньше среднего показателя последних пяти лет", - сообщил Е Цзяньчунь.
По его словам, "из-за стихийных бедствий погибли или пропали без вести 83 человека, что на 18% меньше среднестатистических показателей последних пяти лет".
Наводнения принесли значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, к настоящему моменту площадь затопленных сельскохозяйственных земель превысила 623 тысячи гектаров, тем не менее это на 32% меньше среднего показателя последних пяти лет. Разрушены более 15 тысяч зданий.
В это же время северные (провинции Хэбэй, Шаньси, Шаньдун, Хэнань) и северо-западные районы (Шэньси, Ганьсу, Цинхай, Нинся-Хуэйский автономный район, Синьцзян-Уйгурский автономный район), а также юго-западная провинция Юньнань страдают от засухи, по состоянию на начало июня засуха затронула жизни 4,07 миллиона человек.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
102201
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
РИА
Новости
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала "Чернобыль"
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Лента
новостей
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Премьер Японии впервые с 1978 года вылетел с официальным визитом в Иран
В Московской области электропоезд сошел с рельсов
Логотип компании Huawei. Архивное фото
Эксперт: Google осознает, чем грозит самостоятельное развитие Huawei
В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Маск спрогнозировал рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
Парламент Гонконга перенес заседание по закону об экстрадиции
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Хуситы в Йемене. Архивное фото
Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Патрушев прокомментировал вопрос причастности спецслужб к делу Голунова
11:47Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"
11:44В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
11:31Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
11:30В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
11:30В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
11:19Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:15СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
11:11В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
11:09На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
11:05Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
11:03Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
10:55На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
10:51Названы регионы с самой высокой смертностью
10:48В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
10:46В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
10:39Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
10:31Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
10:24В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Лента новостейМолния