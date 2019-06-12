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РИА Новости

В России разработали систему помехозащиты при приеме спутниковых сигналов

05:16
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Антенна для приема навигационных спутниковых сигналов, несмотря на глушение, разработана в России и будет в среду представлена российской делегацией в Нью-Йорке на заседании Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам при ООН. Об этом рассказал РИА Новости один из участников делегации, заместитель гендиректора конструкторского бюро "Навис" Игорь Лисовой.
"Чрезвычайно низкая мощность навигационных сигналов у поверхности Земли обуславливает уязвимость коммерческих навигационных-приёмников к воздействию помех", - сказал он.
"Имитационные радиопомехи, повторяющие структуру системных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, но содержащие при этом недостоверные данные, часто используются спецслужбами для борьбы с дронами. Мощные заградительные радиопомехи делают невозможным приём навигационных сигналов", - объяснил эксперт.
Преднамеренное глушение или подмена навигационного сигнала ложным известна как спуфинг, когда, например, навигационные приложения показывают, что проезжающие мимо Кремля автомобили якобы находятся у аэропорта "Внуково".
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Он сообщил, что для того, чтобы принимать навигационный сигнал в условиях спуфинга, "Навис" разработал специальную антенну, которая вычисляет источник помех и не усчитывает его при обработке навигационного сигнала. Система обеспечивает помехозащиту при приеме данных от систем ГЛОНАСС, GPS, европейской Galileo и китайской BeiDou.
Эксперт сообщил, что навигационные приемники, в частности, используются в системах связи – они выдают сигнал точного времени, получаемого с навигационных спутников. Спуфинг приводит к снижению точности синхронизации времени и вызывает сбои в системах связи. При этом системы синхронизации времени очень актуальны для развития сетей 5G в России и перехода к цифровому телевидению, пояснил Лисовой.
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