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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Перу пообещали сделать гуманитарные визы для венесуэльцев бесплатными

05:14
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© РИА Новости / Карлос ЭррераАкция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Архивное фото
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Карлос Эррера
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Гуманитарные визы для граждан Венесуэлы, которые Перу вводит с 15 июня, будут бесплатными, сообщил МИД Перу.
"Процедура получения гуманитарной визы бесплатна, дополнительно информируем, что граждане Венесуэлы, обладающие гуманитарной визой, по прибытии в Перу смогут запросить карточку иностранца", - отмечается в заявлении.
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"Русские уходят из Венесуэлы": американские СМИ вбросили очередную фальшивкуВашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.
Данная карта позволяет жить и работать в Перу, открывать банковские счета, иметь право на соцстраховку и на тарифы на телефонную связь, как у граждан страны.
Ранее МИД Перу сообщил, что с 00.00 15 июня для граждан Венесуэлы вводятся визы. У полиции будет полная поддержка президента в части выдворения с территории Перу тех, кто предоставил о себе ложную информацию, чтобы попасть в страну. Каракас в свою очередь заявил о введении аналогичных мер.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаПеруВ мире
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