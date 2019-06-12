В Перу пообещали сделать гуманитарные визы для венесуэльцев бесплатными

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Гуманитарные визы для граждан Венесуэлы, которые Перу вводит с 15 июня, будут бесплатными, сообщил МИД Перу.

"Процедура получения гуманитарной визы бесплатна, дополнительно информируем, что граждане Венесуэлы, обладающие гуманитарной визой, по прибытии в Перу смогут запросить карточку иностранца", - отмечается в заявлении.

Данная карта позволяет жить и работать в Перу, открывать банковские счета, иметь право на соцстраховку и на тарифы на телефонную связь, как у граждан страны.

Ранее МИД Перу сообщил, что с 00.00 15 июня для граждан Венесуэлы вводятся визы. У полиции будет полная поддержка президента в части выдворения с территории Перу тех, кто предоставил о себе ложную информацию, чтобы попасть в страну. Каракас в свою очередь заявил о введении аналогичных мер.