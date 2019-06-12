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РИА Новости

Власти Мексики одобрили план Shell по пяти проектам в Мексиканском заливе

04:56
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© AP Photo / Peter DejongФлаг компании Shell. Архивное фото
Флаг компании Shell. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong
Флаг компании Shell. Архивное фото
МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план концерна Shell по проведению разведки в рамках пяти глубоководных проектов в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.
Минимальные инвестиции компании в блоки, расположенные неподалеку от границы с США, должны составить 397 миллионов долларов в течение четырех лет. Однако в случае успеха сумма вложений может вырасти до 1,3 миллиарда долларов, сообщило издание Economista.
Четыре блока расположены в бассейне Perdido, один – в Cuenca Salina. Shell выиграла право на разработку девяти участков в Мексиканском заливе в начале 2018 года. Ожидается, что комиссия в ближайшее время одобрит планы компании по разведке на остальных четырех блоках.
Частные и иностранные инвесторы получили доступ в нефтяную отрасль Мексики в результате начатой в 2013 году энергетической реформы, неоднократно критикуемой президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Среди иностранных игроков в Мексике - российский "Лукойл" и принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.
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