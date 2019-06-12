Власти Мексики одобрили план Shell по пяти проектам в Мексиканском заливе

МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план концерна Shell по проведению разведки в рамках пяти глубоководных проектов в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.

Четыре блока расположены в бассейне Perdido, один – в Cuenca Salina. Shell выиграла право на разработку девяти участков в Мексиканском заливе в начале 2018 года. Ожидается, что комиссия в ближайшее время одобрит планы компании по разведке на остальных четырех блоках.