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РИА Новости

Маск спрогнозировал рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

04:52
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© РИА Новости / Tesla Motors / Перейти в фотобанкГлава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
© РИА Новости / Tesla Motors
Перейти в фотобанк
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Глава компании Tesla Илон Маск не исключил, что она поставит рекорд производства и продаж по итогам второго квартала 2019 года, сообщает в среду издание Forbes.
"У нас нет проблем со спросом. Вообще нет. Продажи превысили производство, и производство идет хорошо. На самом деле у нас все хорошо, и вполне можем замахнуться на рекордный во всех отношениях квартал. Даже если нет, мы будем очень близки к этому", - цитирует издание слова Маска на встрече с акционерами.
Эти прогнозы прозвучали на фоне более чем 700-миллионных убытков по итогам первого квартала из-за неспособности компании удовлетворить спрос на ряд моделей. В конце 2018 года Tesla поставила рекорд производства в 90 тысяч автомобилей.
Ранее в квартальном отчете компании были озвучены планы вернуться к прибыльности в третьем квартале после крупного убытка в январе-марте. Чистый убыток в первом квартале составил 702,1 миллиона долларов. Компания при этом погасила конвертируемые облигации на 920 миллионов долларов и сохранила резервы в 2,2 миллиарда.
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Компания по-прежнему планирует поставить в 2019 году от 360 тысяч до 400 тысяч автомобилей. В первом квартале было поставлено всего 63 тысячи машин.
В начале июня Tesla начала принимать предварительные заказы на изготовленные на заводе в Шанхае электромобили Model 3, стоимость которых значительно ниже импортируемых из США моделей. Выпуск первых электромобилей в Шанхае запланирован на начало 2020 года. Кроме того, в будущем году компания планирует выпустить полностью автономные модели и запустить сервис беспилотного такси в США.
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