Трамп прокомментировал сообщения о работе сводного брата Ким Чен Ына на ЦРУ

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что не допустил бы использования сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына в качестве информатора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

"Я видел информацию о ЦРУ применительно к его брату или сводному брату. И я сказал бы ему, что такое не произошло бы под моим руководством, это точно. Я не позволил бы этому случиться", - сказал он в среду журналистам.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с сотрудниками управления.

По данным издания, Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ. Кроме того, отмечается, что он провел несколько дней на курортном острове Лангкави, где встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения, о чем полиция заявила во время суда над обвиняемыми в убийстве брата Ким Чен Ына женщинами.

В среду газета со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Нам был в контакте со службами безопасности нескольких стран, включая Южную Корею, Китай и Японию. По данным издания, брат лидера КНДР пытался наладить отношения со спецслужбами, чтобы защитить свою семью, если ей будет грозить опасность, и получить финансовую выгоду.