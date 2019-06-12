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РИА Новости

Трамп прокомментировал сообщения о работе сводного брата Ким Чен Ына на ЦРУ

04:46
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© AP Photo / Shizuo KambayashiКим Чен Нам. Архивное фото
Ким Чен Нам. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Ким Чен Нам. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что не допустил бы использования сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына в качестве информатора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
"Я видел информацию о ЦРУ применительно к его брату или сводному брату. И я сказал бы ему, что такое не произошло бы под моим руководством, это точно. Я не позволил бы этому случиться", - сказал он в среду журналистам.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с сотрудниками управления.
По данным издания, Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ. Кроме того, отмечается, что он провел несколько дней на курортном острове Лангкави, где встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения, о чем полиция заявила во время суда над обвиняемыми в убийстве брата Ким Чен Ына женщинами.
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В среду газета со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Нам был в контакте со службами безопасности нескольких стран, включая Южную Корею, Китай и Японию. По данным издания, брат лидера КНДР пытался наладить отношения со спецслужбами, чтобы защитить свою семью, если ей будет грозить опасность, и получить финансовую выгоду.
Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. При себе у покойного был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоля, однако Южная Корея с самого начала утверждала, что убитый был старшим единокровным братом лидера КНДР. Позднее это было подтверждено в ходе экспертизы.
Ким Чен Нам
17 сентября 2018, 19:43
США опровергли сообщения об участии России в убийстве брата Ким Чен Ына
191003
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Ким Чен НамДональд ТрампКим Чен ЫнЦентральное разведывательное управлениеКНДРСШАВ мире
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