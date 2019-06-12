Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T04:41Z
https://ria.ru/20190612/1555504765.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155545/10/1555451036_0:249:3067:1974_1036x0_80_0_0_ec4db2277372d3c22adecdcd9cf72bec.jpg
РИА Новости

В Гонконге тысячи людей протестуют против поправок к закону об экстрадиции

04:41
473
© REUTERS / Tyrone SiuДемонстранты во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
© REUTERS / Tyrone Siu
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении будут рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города, сообщает издание South China Morning Post.
Заседание законодательного собрания по закону об экстрадиции начнется только в 11.00 по местному времени (6.00 мск) в среду, тем не менее участники протестов стали выходить на улицы еще во вторник вечером, они разбили импровизированные лагеря в городских парках, а утром в самый час пик вышли на улицы и заблокировали движение.
Ранее газета сообщала, что власти Гонконга выведут на улицы более 5 тысяч сотрудников полиции для обеспечения безопасности и порядка в связи с готовящимися новыми демонстрациями, однако со стороны правоохранительных органов на этот счет не поступало никаких сообщений.
Также пока не было информации о каких-либо столкновениях между демонстрантами и полицией, многотысячные протесты заявлены как мирная демонстрация, тем не менее некоторые участники подготовились к возможным стычкам с полицией, надев каски, перчатки, защитные маски на лицо.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
Вчера, 08:00
Кому грозит миллион протестующих на улицах Гонконга
Накануне глава администрации Гонконга Кэрри Лэм посоветовала университетам, профсоюзам и представителям бизнеса "подумать дважды", прежде чем присоединяться к протестам против закона об экстрадиции. В результате, опять же по свидетельствам местных СМИ, она получила угрозы расправы в отношении ее семьи.
Противников поправок поддержали США, официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США обеспокоены возможным изменением законодательства Гонконга. Эти заявления вызвали крайнее недовольство и решительный протест со стороны Пекина, во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал их "безответственными".
Более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге 9 июня в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом района, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Противники законопроекта выражают обеспокоенность, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
Вчера, 10:28
Китай выразил протест из-за заявлений США о протестах в Гонконге
400004
Обсудить 0
ГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Хуситы в Йемене. Архивное фото
Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
РИА
Новости
Ким Чен Нам. Архивное фото
Трамп прокомментировал сообщения о работе сводного брата Ким Чен Ына на ЦРУ
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
Парламент Гонконга перенес заседание по закону об экстрадиции
Последствия авиаударов в столице Йемена. Архивное фото
Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
Лента
новостей
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Премьер Японии впервые с 1978 года вылетел с официальным визитом в Иран
В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
Самшитовые леса в Краснодарском крае. Архивное фото
Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
Пирс в Крыму. Архивное фото
В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
Российская гуманитарная помощь для жителей Сирии. Архивное фото
Жители сирийской деревни под Хамой получили российскую гуманитарную помощь
ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
"Квантовый скачок": National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Патрушев прокомментировал вопрос причастности спецслужб к делу Голунова
11:47Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"
11:44В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
11:31Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
11:30В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
11:30В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
11:19Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:15СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
11:11В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
11:09На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
11:05Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
11:03Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
10:55На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
10:51Названы регионы с самой высокой смертностью
10:48В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
10:46В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
10:39Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
10:31Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
10:24В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Лента новостейМолния