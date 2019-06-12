В Гонконге тысячи людей протестуют против поправок к закону об экстрадиции

ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении будут рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города, сообщает издание Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении будут рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города, сообщает издание South China Morning Post

Заседание законодательного собрания по закону об экстрадиции начнется только в 11.00 по местному времени (6.00 мск) в среду, тем не менее участники протестов стали выходить на улицы еще во вторник вечером, они разбили импровизированные лагеря в городских парках, а утром в самый час пик вышли на улицы и заблокировали движение.

Ранее газета сообщала, что власти Гонконга выведут на улицы более 5 тысяч сотрудников полиции для обеспечения безопасности и порядка в связи с готовящимися новыми демонстрациями, однако со стороны правоохранительных органов на этот счет не поступало никаких сообщений.

Также пока не было информации о каких-либо столкновениях между демонстрантами и полицией, многотысячные протесты заявлены как мирная демонстрация, тем не менее некоторые участники подготовились к возможным стычкам с полицией, надев каски, перчатки, защитные маски на лицо.

Накануне глава администрации Гонконга Кэрри Лэм посоветовала университетам, профсоюзам и представителям бизнеса "подумать дважды", прежде чем присоединяться к протестам против закона об экстрадиции. В результате, опять же по свидетельствам местных СМИ, она получила угрозы расправы в отношении ее семьи.

Противников поправок поддержали США, официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США обеспокоены возможным изменением законодательства Гонконга. Эти заявления вызвали крайнее недовольство и решительный протест со стороны Пекина, во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал их "безответственными".

Более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге 9 июня в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом района, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.