Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи

СОЧИ, 12 июн - РИА Новости. Восстановление знаменитого краснокнижного колхидского самшита в Сочи, почти погибшего из-за иностранных насекомых-вредителей, займет не менее 300 лет, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Кавказского заповедника Евгений Грабенко.

По данным, которые приводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, с 2012 года в районе Сочи погибло 99% колхидского самшита. Растение пострадало от бабочки-огневки - вредителя, который "приехал" в Сочи с саженцами из Италии.

"Самшит очень долго восстанавливается. Те деревья, которые были, сформировали под свой микроклимат. Теперь нет самшита, и исчезла целая экосистема... Растет самшит со скоростью от нескольких десятых миллиметра в год, до миллиметра. Восстановление может занять 300, 600 лет, точно сложно сказать, но это точно не одно и не два поколения людей", - сказал Грабенко.

Если раньше на одном гектаре росло 4-4,5 тысячи самшитов, образуя сомкнутый полог, то сейчас полог пропал - роща стала светлой, пояснил Грабенко. Однако, по словам ученого, в самшитниках уже появился небольшой подрост, который и дает надежду на восстановление рощи.

"Последний раз самшит плодоносил пять лет назад, но в этом году мы тоже находили всходы-первогодочки. Значит семена дремлют в земле и все еще всходят… сейчас можно увидеть подрост самшита высотой 5,7 - 20 сантиметров", - сказал Грабенко.