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РИА Новости

Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи

04:37
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© РИА Новости / РуновСамшитовые леса в Краснодарском крае. Архивное фото
Самшитовые леса в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Рунов
СОЧИ, 12 июн - РИА Новости. Восстановление знаменитого краснокнижного колхидского самшита в Сочи, почти погибшего из-за иностранных насекомых-вредителей, займет не менее 300 лет, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Кавказского заповедника Евгений Грабенко.
По данным, которые приводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, с 2012 года в районе Сочи погибло 99% колхидского самшита. Растение пострадало от бабочки-огневки - вредителя, который "приехал" в Сочи с саженцами из Италии.
"Самшит очень долго восстанавливается. Те деревья, которые были, сформировали под свой микроклимат. Теперь нет самшита, и исчезла целая экосистема... Растет самшит со скоростью от нескольких десятых миллиметра в год, до миллиметра. Восстановление может занять 300, 600 лет, точно сложно сказать, но это точно не одно и не два поколения людей", - сказал Грабенко.
Если раньше на одном гектаре росло 4-4,5 тысячи самшитов, образуя сомкнутый полог, то сейчас полог пропал - роща стала светлой, пояснил Грабенко. Однако, по словам ученого, в самшитниках уже появился небольшой подрост, который и дает надежду на восстановление рощи.
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"Последний раз самшит плодоносил пять лет назад, но в этом году мы тоже находили всходы-первогодочки. Значит семена дремлют в земле и все еще всходят… сейчас можно увидеть подрост самшита высотой 5,7 - 20 сантиметров", - сказал Грабенко.
Ученые также пытаются вырастить самшит из семян в теплицах. Однако второй год не удается добиться того, чтобы семена всходили массово и одновременно. При поддержке WWF России запущен проект по выращиванию самшитов из черенков, но, как уточнил Грабенко, в этом случае снижается генетическое разнообразие самшитов.
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СочиКраснодарский крайРоссия
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