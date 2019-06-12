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РИА Новости

Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ

04:28
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© AP Photo / Hani MohammedХуситы в Йемене. Архивное фото
Хуситы в Йемене. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы в Йемене. Архивное фото
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в ночь на среду сообщили об обстреле главного аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии в городе Абха, куда с началом военных действий в Йемене были переведены рейсы из других аэропортов королевства в пограничных с соседней республикой районах.
Как передал подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на военный источник, "направленная на аэропорт в Абхе ракета точно поразила цель, воздушное сообщение было прервано".
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока никак не прокомментировала это сообщение.
Минувшей ночью коалиция заявила, что хуситы предприняли атаку с беспилотников военно-воздушной базы имени короля Халеда вблизи границы с Йеменом, но выпущенные в сторону базы беспилотники были сбиты. Однако мятежники продолжают утверждать, что им удалось нанести удар по складам с оружием, радарам и операционным комнатам на территории базы.
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Представитель хуситов предупредил в среду, что они способны поражать жизненно важные объекты на территории Саудовской Аравии и ОАЭ, значительно более удаленные от йеменской границы.
Большой резонанс вызвал в мае подрыв хуситами центрального нефтепровода в Саудовской Аравии, по которому после этого происшествия на некоторое время приостановили перекачку нефти.
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