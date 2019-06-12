Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната

БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Янтарная комната по ряду причин не может находиться в Польше, есть большая вероятность, что она спрятана в подземном убежище в Германии, рассказал РИА Новости немецкий поисковик-любитель, профессор химии Карл-Хайнц Кляйне, добавив, что в случае обнаружения шедевра его группа намерена передать его России.

Ранее директор музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши Бартоломей Плебаньчик заявил, что сотрудникам музея удалось обнаружить вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Предполагается, что тоннель будет открыт в конце июня.

"Если мы найдем Янтарную комнату, то она будет однозначно принадлежать России. Конечно, мы договоримся о том, чтобы в первый раз она была выставлена в Германии. Но собственник - это Россия", - заявил Кляйне.

Группа Кляйна, которая подробно описывает свою работе на сайте amber-room.org, около десяти лет ведет исследования в немецком городе Вупперталь, где, по версии энтузиастов, и теряются следы Янтарной комнаты. Ее исчезновение прямо связывают с личностью местного уроженца, обер-президента Восточной Пруссии и рейхскомиссара Украины Эриха Коха.

"Кох был, наверное, самым богатым нацистом. У него была возможность грабить все музеи в восточноевропейской части. Он грабил, как самый настоящий разбойник. В середине 1944 года Янтарная комната была отправлена из Кёнингсберга в направлении Германии. Кох был железнодорожником. Безусловно, он никогда не воспользовался бы для перевозки такого крупного и ценного груза грузовиками. Это было сделано исключительно на поезде", - считает Кляйне.

По его словам, "поэтому все эти заявления свидетелей, что видели, якобы, грузовики с эсэсовцами, которые таскали какие-то ящики - все это не имеет отношения к Янтарной комнате".

"Кох хотел пользоваться награбленным. Он же не знал тогда, что война проиграна и что он больше никогда не увидит своих реликвий. Он считал их собственным имуществом. Так зачем же было отправлять его в Польшу или еще куда-то? Я уверен, что Янтарная комната находится в Вуппертале", - добавил он.

По мнению Кляйне, Коху было известно о том, что на территории Вупперталя расположены 170 бункеров и шахт - это крайне разнообразные подземные сооружения, начиная от противовоздушных убежищ до подземных военных фабрик, все тщательно укрепленные. По словам эксперта, его группа уже обследовала около 50 подобных сооружений. Вскрытие бункеров и шахт идет медленно, несмотря на тесное сотрудничество с властями города, потому что сейчас известны только названия улиц, где они располагались. Во время войны авиация союзников в значительной степени разрушила Вупперталь.

По словам Кляйне, домовладельцы довольно неохотно идут на контакт с поисковиками, если выясняется, что под их зданием когда-то располагался бункер, потому что "это означает дополнительное беспокойство".

"Например, мы обнаружили очень большой бункер, в который до сих пор не можем проникнуть. Он расположен на глубине 30 метров, толщина бетонной подушки составляет 50 сантиметров, в бетон заложена колючая проволока. А за бетоном находится утрамбованная со стеклом земля. Еще три бункера, о которых нам известно, расположены в городском парке на глубине около 7 метров. Все эти сооружения были возведены силами подневольных рабочих. Мы исходим из того, что в этих бункерах может находиться часть запасов Коха", - рассказал Кляйне.