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РИА Новости

Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси

04:21
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Мельбурн. Архивное фото
Вид на Мельбурн. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на Мельбурн. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн в числе трех городов, где пройдут испытания ее воздушной службы такси, сообщает ABC.
Пилотная версия сервиса Uber Air, которая также стартует в Далласе и Лос-Анджелесе, планирует соединять такие транспортные узлы, как аэропорты, с центром города.
Как сообщается, экспериментальные полеты должны начаться с 2020 года, а коммерческие операции - с 2023-го.
"Австралийское правительство приняло перспективный подход к райдшерингу и транспортным технологиям будущего... Мы увидим, что другие австралийские города вскоре последуют", - заявила региональный менеджер Uber в Австралии, Новой Зеландии и Северной Азии Сьюзан Андерсон.
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Как ожидает компания, цена полета в новом такси будет примерно равна поездке с помощью UberX - бюджетного сервиса компании. Услугу летающего такси планируется запустить до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Uber - онлайн-сервис, позволяющий заказать такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско (США, Калифорния).
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UberАвстралияМельбурнТехнологииВ мире
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