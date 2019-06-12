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РИА Новости

В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН

03:59
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© Flickr / United Nations PhotoШлем и бронежилеты миротворцев ООН. Архивное фото
Шлем и бронежилеты миротворцев ООН. Архивное фото
© Flickr / United Nations Photo
Шлем и бронежилеты миротворцев ООН. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полицейские из России в среднем служат 2,5 года в миротворческих миссиях ООН и до пяти лет в миссиях ОБСЕ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России.
Максимальный срок службы в миссиях ООН составляет три года, а в миссиях ОБСЕ – пять-семь лет, в зависимости от занимаемой сотрудником должности, пояснили в пресс-службе.
"В среднем наши сотрудники направляются в миссии ООН до 2,5 лет, в миссии ОБСЕ до пяти лет, что говорит об их востребованности в указанных международных организациях", - говорится в ответе МВД на запрос РИА Новости.
Первоначально сотрудник направляется в командировку на год, а затем, по результатам службы, возможно продление командирования, сообщили в МВД. "Первоначально направление российских полицейских в миссии осуществляется сроком на один год, а по результатам службы возможно продление командирования на более длительный срок", - заявили в ведомстве.
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