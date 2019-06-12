В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полицейские из России в среднем служат 2,5 года в миротворческих миссиях ООН и до пяти лет в миссиях ОБСЕ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Максимальный срок службы в миссиях ООН составляет три года, а в миссиях ОБСЕ – пять-семь лет, в зависимости от занимаемой сотрудником должности, пояснили в пресс-службе.

"В среднем наши сотрудники направляются в миссии ООН до 2,5 лет, в миссии ОБСЕ до пяти лет, что говорит об их востребованности в указанных международных организациях", - говорится в ответе МВД на запрос РИА Новости.