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РИА Новости

В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты

03:55
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© РИА Новости / Валерий МельниковВывеска о "быстрых займах". Архивное фото
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Вывеска о "быстрых займах". Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 12 тысяч рублей, сообщает микрофинансовая организация MoneyMan.
"Средний размер займа в МФО за первые пять месяцев 2019 года составил 12 тысяч рублей, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 3,9%. Этот показатель в Москве упал еще сильнее – на 5% за год до 15,640 тысячи рублей", - отметили в компании.
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По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.
Правительство РФ в 2017 году начало реализовывать разработанную Минфином "Стратегию повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года". В конце мая текущего года Банк России сообщил о начале работы Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).
"Мы видим четкую корреляцию между доходами населения и суммами займа: в отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время", - говорит она.
По словам Хорошко, самой частой причиной обращения в МФО являются непредвиденные расходы и образовавшийся "кассовый разрыв" из-за задержки зарплаты.
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