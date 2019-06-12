В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сотрудники МВД России проходят службу в шести миротворческих миссиях ООН и трех миссиях ОБСЕ в Южной Америке, Африке и Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Сотрудники российской полиции направлены сейчас в миссии ООН в Южном Судане, Демократической республике Конго, Гаити и Колумбии, а также проходят службу в вооруженных силах ООН на Кипре и в миссии ООН в Косово, рассказали в МВД в ответ на запрос РИА Новости.