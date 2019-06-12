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РИА Новости

В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские

03:43
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© РИА Новости / Юлия ТроицкаяРоссийские миротворцы в Южном Судане. Архивное фото
Российские миротворцы в Южном Судане. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Российские миротворцы в Южном Судане. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сотрудники МВД России проходят службу в шести миротворческих миссиях ООН и трех миссиях ОБСЕ в Южной Америке, Африке и Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сотрудники российской полиции направлены сейчас в миссии ООН в Южном Судане, Демократической республике Конго, Гаити и Колумбии, а также проходят службу в вооруженных силах ООН на Кипре и в миссии ООН в Косово, рассказали в МВД в ответ на запрос РИА Новости.
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Российские полицейские также работают в рамках миротворческих миссий в центре ОБСЕ в Скопье, в программном офисе ОБСЕ в Бишкеке и в миссии ОБСЕ в Косово.
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