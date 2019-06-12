Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мама журналиста Ивана Голунова Светлана заявила, что рада освобождению сына, как и все. Видеозапись с ней опубликовано видеоагентством Мама журналиста Ивана Голунова Светлана заявила, что рада освобождению сына, как и все. Видеозапись с ней опубликовано видеоагентством Ruptly

Она вышла к журналистам с тортом и салфетками в руках и поздравила всех с освобождением Ивана.

"Поздравляю всех с освобождением Ивана. Я мама Вани Голунова... Очень признательна всем, кто встал на защиту, в поддержку, это очень ощущалось... Всем низкий поклон", - сказала она.

"Мы все молодцы", - заявила она.

"Конечно, как и все, так и я рада", - заявила Светлана на просьбу собравшихся поделиться своими впечатлениями.

"Есть малая надежда, что вернется, но трудно сказать", - добавила она, отвечая на вопрос, ждет ли она его сегодня домой. Где именно в настоящее время находится Иван, она не знает, после освобождения из-под домашнего ареста он ей пока не звонил.

Дело Голунова

Голунова задержали шестого июня, известно об этом стало на следующий день. ГУ МВД по Москве сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.