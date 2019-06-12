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РИА Новости

Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт

03:38
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мама журналиста Ивана Голунова Светлана заявила, что рада освобождению сына, как и все. Видеозапись с ней опубликовано видеоагентством Ruptly.
Она вышла к журналистам с тортом и салфетками в руках и поздравила всех с освобождением Ивана.
"Поздравляю всех с освобождением Ивана. Я мама Вани Голунова... Очень признательна всем, кто встал на защиту, в поддержку, это очень ощущалось... Всем низкий поклон", - сказала она.
"Мы все молодцы", - заявила она.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
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"Конечно, как и все, так и я рада", - заявила Светлана на просьбу собравшихся поделиться своими впечатлениями.
"Есть малая надежда, что вернется, но трудно сказать", - добавила она, отвечая на вопрос, ждет ли она его сегодня домой. Где именно в настоящее время находится Иван, она не знает, после освобождения из-под домашнего ареста он ей пока не звонил.

Дело Голунова

Голунова задержали шестого июня, известно об этом стало на следующий день. ГУ МВД по Москве сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
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По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Что хорошо в Москве, так к это то, что там неделю могут мусолить какого-нибудь Ивана Кузина и его большую кукурузину. Соберутся журналисты, блогеры, городские сумасшедшие, будут хайповать кто во что горазд. Потом кого-то уволят, кого-то отпустят и будет хеппи энд. Ну и славненько, очередной московский дурдом закончился. Не надо только думать, что остальной России это интересно.
12 июня, 03:54
Andrew Mark
1200006
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