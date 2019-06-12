В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Купаться можно только в проверенных спасателями водоемах, где нет опасных предметов, и отплывать далеко от берега на надувном матрасе не стоит, потому что он может порваться и утонуть, советует МЧС России.

В незнакомых местах лучше не купаться и не нырять - на дне могут оказаться притопленные бревна, коряги, осколки стекла и технический мусор. Не следует также купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина.

Спасатели не советует отплывать далеко от берега на надувных матрасах, автомобильных камерах и надувных игрушках. Такое "плавсредство" в любой момент может порваться, и человек внезапно окажется в воде, а это опасно даже для умеющих хорошо плавать.

Попав в сильное течение, не нужно плыть против него: лучше поддаться течению и постепенно приближаться к берегу. Находясь в водовороте, следует набрать побольше воздуха, нырнуть и резко свернуть в сторону, советуют спасатели.

Следует помнить, что мышцы в воде может свести судорогой, в таком случае их надо растереть и на спине плыть к берегу. Не рекомендуется купаться в ненастную погоду и ранее чем через 1,5 часа после еды.

При катании на моторных лодках запрещается перевозить дошкольников без сопровождения взрослых и прыгать с судна в воду. Также нельзя сидеть на бортах, переходить с места на место при движении и пересаживаться на другие катера.