Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T03:31Z
https://ria.ru/20190612/1555504263.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151990/07/1519900785_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_43882cae9e370a15eb0e59c6d68f11b7.jpg
РИА Новости

В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых

03:31
541
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПирс в Крыму. Архивное фото
Пирс в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пирс в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Купаться можно только в проверенных спасателями водоемах, где нет опасных предметов, и отплывать далеко от берега на надувном матрасе не стоит, потому что он может порваться и утонуть, советует МЧС России.
В незнакомых местах лучше не купаться и не нырять - на дне могут оказаться притопленные бревна, коряги, осколки стекла и технический мусор. Не следует также купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина.
Спасатели не советует отплывать далеко от берега на надувных матрасах, автомобильных камерах и надувных игрушках. Такое "плавсредство" в любой момент может порваться, и человек внезапно окажется в воде, а это опасно даже для умеющих хорошо плавать.
Попав в сильное течение, не нужно плыть против него: лучше поддаться течению и постепенно приближаться к берегу. Находясь в водовороте, следует набрать побольше воздуха, нырнуть и резко свернуть в сторону, советуют спасатели.
Спасательный круг
11 мая, 11:35
В МЧС рассказали, как спасти утопающего
Следует помнить, что мышцы в воде может свести судорогой, в таком случае их надо растереть и на спине плыть к берегу. Не рекомендуется купаться в ненастную погоду и ранее чем через 1,5 часа после еды.
При катании на моторных лодках запрещается перевозить дошкольников без сопровождения взрослых и прыгать с судна в воду. Также нельзя сидеть на бортах, переходить с места на место при движении и пересаживаться на другие катера.
Лучше не кататься на лодке вечером и ночью, тем более без спасательного жилета, резюмирует МЧС.
Здание Московской областной Думы
3 марта, 17:04
В Мособлдуме предложили пострадавшим на воде по своей вине платить штрафы
800100
Обсудить 0
МЧС РФРоссияОбщество
Рекомендуем
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
РИА
Новости
Сотрудники французской полиции вблизи тюрьмы Конде-сюр-Сарт. 12 июня 2019
Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
Проверка водителя на содержание алкоголя в крови
МВД подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей
В Красноярском крае пожарный поезд помогает тушить горящий склад леса
Лента
новостей
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет. 10 июня 2019
Пилот разбившегося в США вертолета не имел права летать в плохую погоду
В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду
Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018
В венесуэльской прокуратуре рассказали о расследовании покушения на Мадуро
Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
Аланья, Турция
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших туристов
Консервы с латвийскими шпротами в супермаркете
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Последствия авиаударов в столице Йемена. Архивное фото
Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
Российский профессор рассказал об "опасных" планах США
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики
В России разработали систему помехозащиты при приеме спутниковых сигналов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Источник: постпреды стран ЕС решили продлить "крымские санкции"
11:56Патрушев прокомментировал вопрос причастности спецслужб к делу Голунова
11:47Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"
11:44В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
11:31Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
11:30В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
11:30В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
11:19Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:15СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
11:11В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
11:09На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
11:05Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
11:03Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
10:55На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
10:51Названы регионы с самой высокой смертностью
10:48В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
10:46В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
10:39Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
10:31Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
Лента новостейМолния