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РИА Новости
Культура

Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов

03:27
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© Flickr / Daniele DalledonneКонцерт группы Radiohead. Архивное фото
Концерт группы Radiohead. Архивное фото
© Flickr / Daniele Dalledonne
Концерт группы Radiohead. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участники группы Radiohead выложили в сеть архивные записи в ответ на шантаж хакеров опубликовать их, если им не заплатят 150 тысяч долларов.
"На прошлой неделе нас взломали хакеры, кто-то украл у Тома (Йорка, фронтмена группы) минидиск с архивными записями со времен (альбома) OK Computer и якобы потребовал 150 тысяч долларов, угрожая опубликовать их. Поэтому вместо жалоб или полного игнорирования мы публикуем 18 часов (записи) на сервисе Bandcamp в поддержку (экологического движения) Extincion Rebellion", - сообщил в Twitter участник группы Джонни Гринвуд.
Он добавил, что группа никогда не планировала публиковать эти записи, а их формат не позволяет скачивать их на телефон. Скачать опубликованный материал можно за 18 фунтов.
Группа Radiohead была образована в 1985 году в британском графстве Оксфордшир. В ее составе вокалист и гитарист Йорк, соло-гитарист и мультиинструменталист Гринвуд, гитарист и бэк-вокалист Эд О'Брайен, бас-гитарист и клавишник Колин Гринвуд и ударник Фил Селуэй. С момента создания Radiohead состав группы не менялся. На счету коллектива восемь альбомов. Все альбомы группы получали статус золотых или платиновых в Великобритании и США. В общей сложности Radiohead 14 раз номинировались на "Грэмми", восемь раз на BRIT Awards и четыре — на Mercury Prize.
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