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РИА Новости
Новое оружие России

Первая партия пистолетов "Удав" поступила в российскую армию

03:12
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПистолет "Удав" в руках стрелка. Архивное фото
Пистолет Удав в руках стрелка. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пистолет "Удав" в руках стрелка. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена военным, началась опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберт Баков.
Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел госиспытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.
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Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9x21 миллиметр: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Специально для "Удава" разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.
Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики, по мнению разработчика, позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими. Как заявил Баков в интервью РИА Новости, гражданская версия "Удава" появится в этом году.
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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