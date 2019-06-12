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РИА Новости

В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД

03:05
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москва верит в перспективы отношений с США, но чудесам в них места нет, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков накануне своей встречи с замгоссекретаря США Андреа Томпсон.
"(Мы) верим в наши отношения с США (несмотря на разногласия)... (Но) чудесам в этих отношениях не место", - заявил Рябков в интервью Wall Street Journal.
Он добавил, что сейчас один из самых сложных периодов для российско-американских отношений за многие годы.
"Мы сейчас на этапе, который гораздо ниже, чем любой из периодов даже с худших дней Холодной войны, потому что тогда мы могли каким-то образом предсказать, как будут разворачиваться события. Сейчас сильно преобладают изменчивость и непредсказуемость... Это ситуация, когда опасности возрастают", - сказал замминистра.
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МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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