В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москва верит в перспективы отношений с США, но чудесам в них места нет, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков накануне своей встречи с замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

Он добавил, что сейчас один из самых сложных периодов для российско-американских отношений за многие годы.

"Мы сейчас на этапе, который гораздо ниже, чем любой из периодов даже с худших дней Холодной войны, потому что тогда мы могли каким-то образом предсказать, как будут разворачиваться события. Сейчас сильно преобладают изменчивость и непредсказуемость... Это ситуация, когда опасности возрастают", - сказал замминистра.