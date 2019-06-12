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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам

02:54
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ДАМАСК, 12 июн – РИА Новости. Сирийское гостелевидение утверждает, что Израиль после ракетной атаки в ночь на среду начал создавать помехи сирийским радарам.
Ранее государственный канал Ikhbariya сообщил, что ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южной провинции Дераа, сбив несколько ракет. По данным телевидения, ущерб от ударов лишь материальный.
"Израиль после своей ракетной атаки начал "электронную войну": сирийские радары подверглись помехам", - сообщает корреспондент государственного канала Syria TV.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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