СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам

ДАМАСК, 12 июн – РИА Новости. Сирийское гостелевидение утверждает, что Израиль после ракетной атаки в ночь на среду начал создавать помехи сирийским радарам.
Ранее государственный канал Ikhbariya сообщил, что ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южной провинции Дераа, сбив несколько ракет. По данным телевидения, ущерб от ударов лишь материальный.
"Израиль после своей ракетной атаки начал "электронную войну": сирийские радары подверглись помехам", - сообщает корреспондент государственного канала Syria TV.